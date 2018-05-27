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ANTALYA ATEŞLI ESCORT

Selamlar Sıcak ateşli mi ateşli sarışın beyaz tenli bir bayanım, 55 kilo ile 1.70 tonluk siyah bir külot. Toplantıları otelde ya da evimde yapıyorum. Temizlik ve hijyen çok önemlidir ve sizi dört gözle bekliyorum. Sağlığımız için kesinlikle kondom yok ve kesinlikle anal seks yapmam. Silahın stresinden dinlenmek ve rahatlamak isteyen elit ve kibar beyler telefonlarını bekliyorum. Suriyeli bir göçmen olarak, 18 yaşında olan genç kız, yaklaşık 220 yaşında ve cinsiyetinin yüksekliğindedir. Sadece gece performansları, özel bir Antalya hissi ile buluşuyor. Bir gecede 3’den fazla seansa sahiptir. Fiyatlar üzerinde indirim yoktur ve sabittir. Bir kemik iliği gibi bir kızla birlikte olmak için yerinize bazı özel şartlar getirmelisiniz. Güzel kız 2 saat sohbet edebilir ve birlikte yaşayabilir. Türkçeyi de geliştirir ve efendiyi tanımlamaya çalışır. 1.82 büyüklüğünde bir başka fizikten bahsetmem gerektiğini düşünmüyorum. Peynir gibi beyaz peynir var. Sadece seçkin insanların aramasını isteyen Suriyeli Alanya’da bir flört kadını olarak tanınmak istemiyor. Sadece bir şehre bağlı duvardan bütün yerleşim yerlerine farklı bir şehir olmamak koşuluyla gelir. Ayrıca gece hariç hafta sonlarında 2 gün geçirme fırsatını da bulabilirsiniz. Tüm paranı, hem eskort hem de öğrencisi olan bu kıza vereceğinizden eminiz. Sana ne kadar ifade etmek istediğimi söylersem, böyle bir güzelliği tanımlamak uygunsuz olurdu. Şimdiye kadar çok mütevazi ve flört eden bir kadınla karşılaşmadım. Odanın tüm eskortlarla da parasal olduğu sadece bir suçlama olduğu bir nokta var. İlk başta anlaşılırsa, onu vermelisiniz. İlişkiden sonra para ödemesi yapılabilir. Otel mülakatına ihtiyaç duyan hanımlar otel ve taksi masraflarından sorumlu olacaktır. Suriyeli kadının evinde kalmak istiyorsanız, otel paranız cebinizde kalacak. Ama yine de takdir ediyorsun. Antalya, bir Arap flörtü ve Suriye’den Arap kız arkadaşı olan tek kız. Krizi çevirin ve kendi evinizde bir gecede tutun, böylece hem cebinizde hem de başkalarına yakalanma korkusundan uzak olursunuz.

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